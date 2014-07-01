Piyasalar tedirgin: Erdoğan'ın yerini kim alacak?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın ardından bugün AKP, adayının Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı.Erdoğan, AKP'nin cumhurbaşkanı adaylığına açıklanmasının ardından piyasalara satış geldi. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,76 kayıpla 77.107 seviyesinden kapattı. Gösterge tahvilin faizi ise yüzde 8,23'e çıkarken, dolar kuru'da 2,1280'i geçti.

Kerim Karakaya ve Yeliz Candemir imzasıyla WSJ'de yer alan haberde piyasalardaki gözler, Erdoğan sonrası AKP'nin başına kimin geçeceği ve kabinede kimlerin yer alacağına çevrildi.

WSJ Türkiye'nin Nisan ayında yaptığı ankete katılan 25 piyasa profesyonelinin yüzde 40'ı için en pozitif senaryo, Erdoğan'ın Köşk'e çıkması yerine ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçmesi yönündeydi. En düşük oyu ise yüzde 8 ile "Cumhurbaşkanı Erdoğan-Üçüncü bir ismin başbakanlığı" senaryosu almıştı.

"Erdoğan'ın ayrılmasından sonra partinin liderliğine kimin geçeceğine dair Ankara'da birçok senaryo var" diyen BoFA Merrill Lynch Ekonomisti Türker Hamzaoğlu, "Fakat özel sektörün görüşü açık; Cumhurbaşkanı Gül, ekonomiden sorumlu Bakan Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in olmadığı herhangi bir kombinasyon piyasalar için negatif olacak" ifadelerini kullandı.

Spiro Strateji Direktörü Nicholas Spiro Erdoğan'ın seçimlerde en güçlü aday olduğunu belirtirken piyasaların AKP'deki politik dönüşümde odaklanacağını belirtti ve ekledi: "Tek soru gelecek yılki seçimler sonrasında AKP'deki dönüşümde reformist kanadın durumu olacak. Şu anda Türk varlıklarına yönelik algı güçlü durumda. Ama kaçınılmaz bir şekilde bir süre sonra bu algı bozulmaya başlayacak ve piyasa bu noktada bu risklere daha duyarlı olacak. Özellikle de konu para politikasına geldiğinde".

"Cumhurbaşkanlığı büyük ölçüde fiyatlanmıştı" diyen Bosphorous Capital Genel Müdürü Murat Salar sözlerini şöyle sürdürdü: "Asıl soru Erdoğan'ın yerini kimin alacağı. Başbakanlığa Ali Babacan'ın geçmesi, 2015 seçimlerine ise Abdullah Gül başkanlığında girilmesi ne pozitif senaryolar olarak görülüyor".