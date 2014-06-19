Fed’in açıklamaları piyasaları rahatlattı

Son bir kaç gündür IŞİD gerginliği ve ABD'de beklentilerin üstünde çıkan enflasyon rakamı ile gerilen piyasalar Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) açıklamalarıyla bir anda rahatladı. Dolar 2,15 TL'den 2,1240 TL'ye kadar geriledi. Borsa açılışta yüzde 1,41 değer kazandı.

Hürriyet’in haberine göre, Fed sürpriz yapmayarak tahvil alım programını 10 milyar dolar daha azalttı ve aylık 35 milyar dolara indirdi. Piyasalar tarafından merak edilen mesajlar ise Amerikan faizlerinin yükselme zamanlamasıyla ilgiliydi. Fed faizlerin tahvil alım programı bittikten sonra hemen yükselmeyeceği sinyalini verirken faiz artırımı için 15 üyeden 12’si 2015’i 3’ü ise 2016 yılını işaret etti. Fed faiz artırımının 2015’te sıfıra yakın seviyelerden 1,5’e kadar çıkabileceğini açıkladı.

Dolar düştü

ABD enflasyon rakamı sonrası 2,15 TL’nin üzerine çıkan dolar/TL kuru Fed açıklamalarının ardından gevşeyerek 2,14’ün altını görerek ilk anda 2,1327 TL’ye kadar düştü. Şu sıralar dolar 2,1242 TL'ye kadar gerileyerek düşüşünü bugün de devam ettiriyor.

Borsa toparlanıyor

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının ardından güne 1.104,51 puanlık yükselişle 79.197,40 puandan başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışına göre ortalama yüzde 1,41 değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi 1,23 yükseliş kaydetti.