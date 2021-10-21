Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını bekliyor.

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da toplanarak faiz kararını verecek.

23 Eylül tarihli PPK toplantısında Merkez Bankası faizleri 100 baz puan indirmiş, yüzde 19'luk politika faizini yüzde 18 olarak güncellemişti.

Piyasa faiz indirimi bekliyor

Piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin iki ihtimal üzerinde durulurken, AA anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu faizlerde 100 baz puanlık indirim bekliyor. Piyasalardaki diğer çoğunlukta olan görüş ise bankanın faizi 50 baz puan indirmesi yönünde gerçekleşirken, az sayıda uzman faizin sabit kalacağı görüşünde.

Görevden almalar

Piyasalardaki faiz indirimi beklentisi, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından 2 başkan yardımcısı ve bir PPK üyesinin görevden alınmasıyla daha da güçlenmişti. Gelişmenin ardından o sıralarda 9,13 olan dolar/TL kuru, 9,18 seviyelerine kadar çıkarak rekor tazelemişti.

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Dolar/TL

23 Eylül'de alınan faiz indirimi kararı ve devamında piyasalarda gelişen faiz indirim beklentisiyle dolar kuru rekor üstüne rekor kırdı. Doların bugün için tarihi zirvesi 9,37 seviyesinde bulunuyor. Dün Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması olasılığına karşı dolar pozisyonlarının kapatılmasıyla, dolar/TL 9,30 seviyesinin altına çekildi.

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Dün 9,23'e kadar gerileyen dolar/TL, bugün faiz kararı öncesi sakin bir başlangıç yaparak 9,25 seviyesinde seyrediyor.

Bugün PPK toplantısından faiz indirimi çıkması halinde, dolar/TL'de yeni rekorlar görülebilir.