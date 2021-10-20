Faiz indiriminin olmaması ihtimaline karşı pozisyonlar kapatıldı; dolar 9.23 TL’ye indi

Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın açıklanacak kritik faiz kararı öncesi dolar/TL 9.20 seviyelerine kadar düşüş gösterdi.

Dünya’nın haberine göre bankacılar TCMB’nin faizleri düşüreceğine yönelik son dönemde TL’de değer kaybı olacağı yönünde alınan pozisyonların bir kısmının yarınki karardan bir gün önce kapatıldığını söylediler.

Dolar/TL gelişmekte olan para birimleri genelindeki iyimserliğin de desteğiyle, TCMB’nin faiz indirimlerine bu hafta da devam edeceği endişesiyle dün 9.37 ile tarihi zirvesine kadar yükselmişti. Kurda bugün en yüksek 9.3550 seviyeleri test etildi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TCMB’nin kararı yaklaştıkça volatilide de arttı. Pozisyonlanmanın hala değer kaybı yönünde kuvvetli olduğunu görüyoruz ancak yarın bir indirim gelmez ihtimalini de göz önüne alanların pozisyonlarının bir bölümünü kar realizasyonu ile kapadığını görüyoruz” dedi.