Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Yurt içi piyasalarda bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

Kamuoyunda şubatta yıllık enflasyonun yüzde 54,4'e yükselmesi ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşının enflasyonist baskıları sonucu enflasyonda artış beklentisine paralel bir faiz artırımı olacağına yönelik iddialar yer alsa da piyasalar da TCMB'den faiz artırımı beklenmiyor.

Saat 14.00'da açıklanacak karara ilişkin yapılan beklenti anketlerinin tamamında faizin sabit kalacağı öngörüldü.

Merkez Bankası, faizlerde 100 baz puanlık indirim kararı alınan Aralık 2021 toplantısından bu yana geçen 2 aylık sürede faizi sabit bıraktı.

Diğer yandan ABD Merkez Bankası (Fed) dün Açık Piyasa Komitesi Toplantısı'nı (FOMC) gerçekleştirdi. Buna göre Fed 3 yıl aranın ardından faizlerde 25 baz puanlık artış gerçekleştirdi.

TIKLAYIN: Fed faiz kararını açıkladı: 25 baz puan artırıldı