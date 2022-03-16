Fed faiz kararını açıkladı: 25 baz puan artırıldı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi. Fed politika faizini 25 baz puan artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Böylelikle Fed Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi.

Faizi yükseltme kararı alan Fed yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal verdi.

Karar metninde Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine de vurgu yapıldı. Metinde söz konusu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu, bununla birlikte kısa vadede işgalin ve bununla ilgili gelişmelerin enflasyon üzerinde ilave yukarı yönlü baskı yaratmasının olası olduğu ifade edildi.

Beklenti 25 baz puan artıştı

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Fed'in politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığına çıkaracağı yönündeydi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre konuşmasında 50 baz puan faiz ihtimalini düşük görmesiyle birlikte 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyordu.

Bu yıl enflasyonun son 40 yılın zirvesine yükselmesinin ardından Fed’in hızlı bir şekilde nötr faize çıkabileceği öngörülmüş, ancak savaşın ardından Fed’in sıkılaşma patikasında daha dikkatli ilerleyeceği görüşü öne çıkmıştı.

Toplantıdan önce swap piyasalarında 2022'de toplam 7 faiz artışı fiyatlanıyordu.

Ülkede enflasyon 40 yılın zirvesinde

Fed toplantısı öncesinde gelen veriler ülkede enflasyonun 40 yılın zirvesinde seyrettiğine işaret etmişti.

ABD'de Şubat ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 olarak kaydedilmişti.

Aylık bazda bakıldığında enflasyon yüzde 0,8 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,5; yıllık bazda da yüzde 6,4 yükseldi.

Veriler ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki rekor seviyelerden önce açıklanan son enflasyon verisi olarak kaydedildi. Daha önce Şubat ayında enflasyonun zirve yapacağı öngörülürken, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesiyle fiyatların yükseleceği beklentisi önümüzdeki dönemde enflasyonun artmaya devam edeceği yönündeki öngörüleri destekledi.

Üretici enflasyonu da ülkede enflasyonist baskılar açısından bir risk olarak öne çıktı. Ülkede üretici fiyat endeksi (ÜFE) Şubat’ta yıllık yüzde 10 artış kaydetti.

ÜFE aylık bazda da yüzde 0,8 arttı. ÜFE’deki artışa en büyük katkı enerji fiyatlarından geldi.