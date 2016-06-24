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Ekonomi

Piyasalar için iyimser ve kötümser Brexit senaryoları neler?

Yatırımcı Brexit kararı sonrasında güvenli limanlara yönelirken, gelişmekte olan ülke varlıklarının ise ciddi satışla karşı karşıya kaldığı görülüyor

24 Haziran 2016 11:34

İngiltere'nin AB'den ayrılmayı onaylamasının ardından küresel piyasalarda ciddi bir fırtına yaşanıyor. Yatırımcı Brexit kararı sonrasında güvenli limanlara yönelirken, gelişmekte olan ülke varlıklarının ise ciddi satışla karşı karşıya kaldığı görülüyor. 

Dolayısıyla Brexit sonrası piyasalarda kötümser hava daha hakim görülüyor. HT Business'ın haberine göre, Akyatırım Küresel Araştırmalar Müdürü Okan Ertem, bu oylamanın negatif olduğu kadar, pozitif etkileri olabileceğine de dikkat çekti. 

İşte Ertem'in Brexit ile ilgili iki senaryosu:

 

Pozitif beklentiler ne olabilir?

 

Daha önce eski Londra Belediye Başkanı ve ayrılma yanlısı Boris Johnson’ın dile getirdiği gibi Avrupa Birliği ile yeniden masaya oturulma ihtimali bulunuyor. Böyle bir durumda AB ile Birleşik Krallık (BK) arasında (Danimarka ile AB arasında olduğu gibi) BK için daha olumlu koşulları içeren yeni bir anlaşmaya varılabilir ve bu anlaşma BK’da yeniden halk oylamasına sunulabilir.

Bu ihtimale ilişkin herhangi resmi bir açıklama bulunmazken, finansal kriz koşullarının derinleşmesi durumunda böyle bir yola başvurulması olasılığı artıyor.

 

Negatif beklenti ne olabilir?

 

AB ile yeni bir anlaşma imzalanmaz ve AB Lizbon Antlaşması’nın 50. maddesi devreye sokulursa BK’nın AB’den ayrılmasına yönelik prosedür işlemeye başlayacak.

Referandum sonucu BK parlamentosunda oylandıktan sonra BK Başbakanı tarafından AB’ye resmi başvuru yapılacak ve Avrupa Konseyi çıkış sürecini onaylamak üzere toplanacak.

BK’nın AB ülkeleri ve AB’nin ticari antlaşması bulunan ülkeler ile yeni ticari anlaşmalar imzalamak üzere pazarlık masasına oturacağı göz önüne alındığında bu sürecin 2 yıl alması beklenebilir.

BK ekonomisi, ayrılık durumunda ticari anlaşmalara ilişkin belirsizlikler ve yatırım kararlarının durdurulması nedeniyle önemli zarar görebilir. BK Başbakanı’nın istifası beklenebilir.

Avrupa Birliği tarafında ise üye ülkelerin sırayla AB’den ayrılmak üzere referanduma gitmeleri

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