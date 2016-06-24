Birleşik Krallık'ta tarihi Brexit oylaması sona erdi, gözler çıkacak sonuca çevrildi

İngiltere'de milyonlarca seçmen, ülkenin Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmamasını oylamak için dün sandık başına gitti. TSİ 00.00 itibariyle referandum sandıkları kapandı.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte ilk bilgiler de ulaşmaya başladı. Referanduma katılan Cebelitarık'ta katılım oranı yüzde 83.65 olarak açıklandı.

Anketlerde AB yanlıları önde

Ipsos MORI tarafından Evening Standard gazetesi için yapılan ve sonucu bugün açıklanan bir anket, AB'de kalma yanlılarının yüzde 52, ayrılma yanlılarının ise yüzde 48 oranda olduğunu gösterdi.

Populus şirketinin referandum devam ederken internetten yaptığı ankete göre ise AB yanlıları yüzde 55'e yüzde 45 ile AB karşıtlarının 10 puan önünde.

Brexit nereden çıktı?

İngiltere'nin Avrupa'dan çıkmasına, Britanya ve exit kelimeleri birleştirilerek oluşturulmuş 'Brexit' deniyor.

58 yıllık Avrupa Birliği tarihinde ilk kez bir ülke, birlikten çıkmayı oylayacak. Üstelik bu ülke yıllık 3 trilyon dolarlık ekonomiye sahip İngiltere.

Ayrılma kararı çıkarsa ne olur?

Eğer referandumdan ‘evet’ çıkarsa, girmek için uzun süren müzakereler yapılan 58 yıllık AB tarihinde ilk kez bir ülke birliği terk edecek.

Üstelik bu ülke yıllık 3 trilyon dolarlık bir ekonomi. Daha önce benzer bir örnek görülmediği için, konuyla ilgili tahminler de birbirleriyle uyumlu değil.