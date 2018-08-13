Piyano virtüözü Cyprien Katsaris'ten Bodrum'da konser

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki 25 asırlık antik taş ocağında, piyanist ve besteci Cyprien Katsaris konser verdi. Katsaris, \'çeşitli temalarda spontane doğaçlamalar\' başlığı altında sunduğu repertuvarda, Jean-Baptiste Lully, Franz Schubert, Georges Bizet, Camille Saint-Saens ve Joseph Haydn\'ın eserlerine yer verdi.

Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Direktörü Füsun Özgüç\'ün, Kıbrıs asıllı Fransa doğumlu piyanist ve besteci Cyprien Katsaris\'i seyirciye takdim etmesiyle gece başladı. Özgüç, Katsaris\'in Bodrum\'a iner inmez, Türkiye\'deki ekonomik durum nedeniyle vereceği konserden ücret almayarak, destek olmak istediğini açıkladığına dikkat çekti. Katsaris\'e teşekkür eden Özgüç, \"Cyprien Katsaris, bu ince davranışıyla festivalimizi onurlandırmış ve önemli bir destekte bulunmuştur. Bu nedenle kendisini Festival Dostu olarak ilan ettik. Şimdiye kadar Festival Dostlarına katılmadıysanız, sizleri de davet ediyoruz\" dedi.

Cyprien Katsaris de festival sahnesinde kısa bir konuşma yaptı. Gümüşlük\'te olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, barış dolu bir dünya dileklerinde bulunan Katsaris, ilk olarak transkripsiyonunu kendisinin yaptığı, bir Jean-Baptiste Lully eseriyle izleyici karşısına çıktı. Sanatçı bu eserin ardından bestesi Joseph Haydn\'a ait, \'Sonata Hob. XVI, 35\' adlı eseri seslendirdi. \'I Allegro\', \'II Adagio\' ve \'III Finale\' başlıklı 3 bölümlük eserin ardından Katsaris, Franz Schubert\'in, \'Klavierstück no. 2, D. 946\' adlı yapıtıyla gecenin ilk yarısını sonlandırdı.

Program aradan sonra Georges Bizet\'in \'Carmen Suite\'i ile devam etti. Transkripsiyonu eserin bestecisi Bizet ve yorumcusu Katsaris\'e ait olan bu yapıt, Camille Saint-Saens\'ın, \'Le Carnaval des Animaux\' adlı eseriyle sürdü. Programın sonunda seyirci yoğun alkışla Katsaris\'i tekrar sahneye davet etti. Katsaris, izleyicinin alkışlarıyla sahneye gelerek bis yaptı ve geceyi sonlandırdı.

Öte yandan Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 15 Ağustos Çarşamba akşamı Singapurlu piyanist Shaun Choo konseriyle devam edecek.

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