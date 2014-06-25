Piyano doktoru



Christoph Schreiber atölyesine geldiğinde, bambaşka bir dünyaya adım atıyor. Berlin'de en son teknolojilerle donanmış bir hastanede doktorluk yapıyor. Buradaysa zaman farklı akıyor.

"Aslında bu iş, zamanın ruhuna aykırı bir zanaat. Günümüzde her şey hızla eskitilip bir köşeye atılıyor. Gelişmelere yetişmek mümkün değil. Sözgelimi klinikte verimli bir zaman yönetimi yapmak zorundayım, burada ise tam tersi bir durum söz konusu. Bu, derin bir nefes almak gibi benim için."

Maddi yetersizlik meslek sahibi kıldı

Her şey 15 yıl önce başlamış. Christoph Schreiber, çalmak için eski bir kuyruklu piyano satın almış. Profesyonel bir piyano restorasyoncusuna bütçesi yetmediğinden, bu işe kendi soyunmış. Zaman içerisinde piyano tutkusu, koleksiyonculuğa dönüşmüş. Şu anda atölyesinde 80 piyano bulunuyor. 1935'te sadece 4 adet üretilen bu Challan gibi.

"Bu piyano 3 metre uzunluğunda ve en az 900 kilo ağırlığında. Yani modern bir konser piyanosundan neredeyse 2 kat daha ağır. Bu piyanoyu çok kötü bir durumda teslim almış olmak beni daha sonra çok mutlu etti. Piyano üzerinde çalışmak müthiş bir keyif."

Piyanoların pas tutmamaları için, çalınmaları gerekiyor. Bu nedenle Christoph Schreiber sık sık sanatçıları atölyesine davet ediyor. Tıpkı 19. yüzyıldaki salon konserleri gibi.

Burada kim akord yapsa, mutlaka tekrar geliyor. Mekân, çok özel bir atmosfere sahip.

Piyanist Daniel Heide: "Bugünkü kriterlerimize göre restore edilmemiş bu yaratıcı mekânlar, insana bugünle yarının arasında bir yerde nefes aldığı hissi veriyor. Çok çok heyecanlı, çalmak için çok ilham verici."

Hatalı tınıları yakalıyor

Sırada akşam programı. Franz Schubert’ten, "Kış yolculuğu" eseri. Seslendiren, alto soprano Britta Schwarz.

Giriş, ücretsiz. Konser sonunda, sanatçı için bağışlar toplanıyor.

Ve finalde alkışlar.. Christoph Schreiber nihayet derin bir oh çekiyor.

"Enstrümanları iyi tanıdığınızda, hatalı tonları ve daha bir çok yanlış tınıyı duyabiliyorsunuz. Bu yüzden bazen çalarken çok tedirgin hissediyorum. Ama bugün öyle bir sorun yaşamadım."

Christoph Schreiber'ın piyano salonu, devasa konser salonlarını tercih etmeyen klasik müzik tutkunları için, harika bir yer.