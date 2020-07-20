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Kültür-Sanat

Piyanist Büşra Kayıkçı muhafazakâr kesimden tepki aldı

Kayıkçı İstanbul Caz Festivali genç cazcılar arasına seçilmişti

20 Temmuz 2020 11:14

Piyanist Büşra Kayıkçı'nın, 27. İstanbul Caz Festivali'nde genç cazcılar arasına seçilmesiyle ilgili  muhafazakar kesimden tepki geldi. 

"Müslümanın cazla alakası ne?" yorumları yapılırken, Büşra Kayıkçı " Destekler ve tebrikler için çok teşekkür ederim. Geri kalanlarıyla ilgilenmiyorum" diye yazdı. 

AKP'den ayrılan ve DEVA Partisi'ne geçen milletvekili Mustafa Yeneroğlu da "Birlikte yaşamayı, birlikte hissetmeyi, birlikte sevinerek başarıyı birlikte paylaşmayı öğrendiğimizde ayağımıza çifte pranga vuran tüm bağnazlıklardan kurtulmuş olacağız" paylaşımını yaptı. 

Piyanist Büşra Kayıkçı'ya gelen bazı tepkiler şöyle oldu:

 

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