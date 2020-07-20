Piyanist Büşra Kayıkçı muhafazakâr kesimden tepki aldı

Piyanist Büşra Kayıkçı'nın, 27. İstanbul Caz Festivali'nde genç cazcılar arasına seçilmesiyle ilgili muhafazakar kesimden tepki geldi.

"Müslümanın cazla alakası ne?" yorumları yapılırken, Büşra Kayıkçı " Destekler ve tebrikler için çok teşekkür ederim. Geri kalanlarıyla ilgilenmiyorum" diye yazdı.

AKP'den ayrılan ve DEVA Partisi'ne geçen milletvekili Mustafa Yeneroğlu da "Birlikte yaşamayı, birlikte hissetmeyi, birlikte sevinerek başarıyı birlikte paylaşmayı öğrendiğimizde ayağımıza çifte pranga vuran tüm bağnazlıklardan kurtulmuş olacağız" paylaşımını yaptı.

Piyanist Büşra Kayıkçı'ya gelen bazı tepkiler şöyle oldu: