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15 Temmuz Darbe Girişimi

Piyade okulunun bir bölümü günübirlik tesis olacak

Plana göre alan çay bahçesi olabilir

24 Eylül 2016 21:09

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul'daki askeri alanların şehir dışına taşınması ile yeniden gözlerin çevrildiği Tuzla Piyade Okulu'nun da bulunduğu askeri alan için plan değişikliği yapıldı. Askeri alan içinde kalan şahıs malları, arazinin kenarına toplanarak, 'günübirlik tesis alanı' yapma izni verildi, o kısma ilişkin 'askeri alan' fonksiyonu iptal edildi.

Sözcü’nün haberine göre, İstanbul’un bin 700 hektarlık alanı ile en büyük askeri alanlarından biri olan Tuzla Piyade Okulu’nun da içinde bulunduğu arazi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin rapor ile askeri alan içerisinde kalan şahıs malları kenara toplandı. Yaklaşık 200 bin metrekarelik bu alanın 104 bin metrekaresinin ‘Günübirlik Tesis Alanı’, 58 bin metrekaresinin ‘Park Alanı’ı olmasına karar verildi. Bu alandaki ‘Askeri Alan’ fonksiyonunu da iptal edildi. Ayrıca E-5 ile sahil yolu arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla 20 metrelik yol alanı yapılmasının da planlandığı kaydedildi.

Plana göre, yeri değiştirilen alana sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla yüksekliği 4,50 metreyi geçmeyecek çay bahçesi, kafeterya, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı gibi yapılar yapılabilecek.

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