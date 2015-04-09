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Yaşam

Pitbull ile korkuttuğu sevgilisine cinsel saldırıda bulundu!

Evin kapısını kırarak içeri giren polis, bir pitbull cinsi köpek ile genç kadını kanlar içinde yerde yatarken buldu

09 Nisan 2015 20:21

Balıkesir'in Ayvalık İlçesinde 19 yaşındaki A.O., pitbull cinsi köpeğiyle korkuttuğu aynı yaştaki kadın arkadaşı G.’ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü Fethiye Mahallesi’nde gece bir eve operasyon düzenledi. Evin kapısını kırarak içeri giren polis, bir pitbull cinsi köpek ile G.K. adlı genç kızı kanlar içinde yerde yatarken buldu. G.K., ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan genç kız tedaviye alındı. 

G.K.’ye cinsel saldırıda bulunduğu ve pitbull köpeğiyle korkuttuğu iddia edilen, erkek arkadaşı A.O. polis tarafından gözaltına alındı. Sevkedildiği mahkemece tutuklanan A.O.’nun çalıştığı beton fabrikasındaki işinden bir hafta önce ayrıldığı öğrenildi.

 

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