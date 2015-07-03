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Yaşam

Pıt pıt naylon tarih mi oluyor?

Asıl işlevinin yanı sıra stres atma aracı olarak da kullanılan ambalaj malzemesi, üretici firmanın yeni bir tasarım geliştirmesi üzerine artık üretilmeyecek

03 Temmuz 2015 18:56

Halk arasında balonlu naylon, pıt pıt naylon ya da hava kabarcıklı naylon olarak geçen asıl adı Bubble Wrap olan ambalaj malzemesi tarih oluyor. Binlerce baloncuk sever Twitter’da Bubble Wrap başlığı altında üzüntülerini paylaşıyor.

Bu muhteşem icadın arkasındaki firma Sealed Air, içinde hava kabarcığı olmayan, yani artık patlamayan yeni bir ambalaj tasarımı geliştirdi. Alıştığımız sıralı kabarcık tasarımını değiştiren firma, o kabarcıkları daha düz ve birbirine entegre bir şekilde yeniden tasarladı. Firmanın böyle bir kararı almasının sebebi ise yeni tasarımın ürün saklamayı ve kargolamayı daha kolay hale getirmesi. 

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