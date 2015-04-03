Pistten çıkan Air Canada uçağının yolcularına 5 bin dolarlık çek

Toronto'dan kalkan ve Halifax kentindeki havalimanına iniş yaparken pistten çıkan Air Canada uçağının yolcularına, şirket tarafından 5 bin Kanada doları (yaklaşık 4 bin ABD doları) değerinde çek gönderildi. Şirketin çekle birlikte yolculara yolladığı mektuplarda, "Size ulaşma sebebimiz, 28 Mart 2015 günü, Air Canada'ya ait AC624 uçağında yaşanan talihsiz olaydır" ifadeleri yer aldı. Mektupta ayrıca, güvenliğin hava yolu şirketinin en önem verdiği şeyin güvenlik olduğuna değinilirken, uçağın pistten çıkmasının Air Canada'nın hizmet deneyimleriyle aynı doğrultuda değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi.

Air Canada'nın yolculara gönderdiği mektubun devamında da, "Ekteki 5 bin Kanada doları değerindeki çeki, yaşadığınız uçuşun sonuçlarını kısmen de olsa gidermesi ve müşterilerimizin bakımı ve iyi olması konusunda şirketimizin adanmışlığının göstergesi olarak size göndermiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.