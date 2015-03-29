Air Canada uçağı pistten çıktı; 23 yaralı

Toronto'dan kalkan Air Canada uçağı Halifax kentine inerken pistten çıktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştiği belirtilen kazada 23 yolcu yaralandı. Piste sert bir iniş yaptığı belirtilen Airbus A320 tipi uçak, 133 yolcu ve beş mürettebat taşıyordu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, AC624 sefer sayılı uçağın pistten çıkmasıyla ilgili açıklama yapan Air Canada, yaralılarının durumunun ağır olmadığını duyurdu. Yolcular, piste inerken bir elektrik hattına çarptığını iddia ettikleri uçağın durana kadar gövdesi üzerinde kaydığını belirtti.Halifax havaalanı sözcüsü Peter Spurway, kaza sırasında havaalanında elektriklerin kesik olduğunu belirtti ancak iki olay arasında bağlantı olup olmadığını söylemedi.