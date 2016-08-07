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Yaşam
Deutsche Welle

Pistorius hapishaneye döndü

Bileklerindeki kesikler nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü atlet Pistorius’un taburcu edilerek hapishaneye geri döndüğü bildirildi.

07 Ağustos 2016 17:21


Cinayetten tutuklu bulunan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius'un hastaneden taburcu edildiği ve tutuklu bulunduğu hapishaneye geri döndüğü bildirildi.

Pistorius bileklerindeki kesikler nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

City Press gazetesi Kalafong Hastanesi'ne kaldırılan ünlü atletin intihara teşebbüs ettiğini öne sürmüştü. Atletin tutuklu bulunduğu hapishanedeki bazı gardiyanların iddialarına dayandırılan haberde Pistorius'un bileğindeki kesiklerin ''kendi eyleminden kaynaklandığı'' iddia edilmişti. Pistorius ise bu iddiaları kesin bir dille geri çevirmişti.

Güney Afrika Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir sözcü Pistorius'un yetkililere yataktan düşerek yaralandığını söylediğini açıkladı. Aynı kurumdan bir başka yetkili de ''mahkumun kişisel durumuna ilişkin daha fazla bilgiyi prensip gereği kamuoyuyla paylaşamayacaklarını'' ifade etti.

Pistorius'un ailesi de konuya ilişkin sessiz kalmayı tercih etti.

Ne olmuştu?

Pistorius, 2013 yılının Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı Reeve Steenkamp'ı banyoda olduğu sırada kapı arkasından ateş ederek öldürmüştü. Savcılık, 29 yaşındaki Steenkamp’ın bir kavganın ardından vurulduğunu iddia ederken, Pistorius ise eve hırsız girdiğini zannederek silahı ateşlediğini savunmuştu.

Ekim 2014'te sonuçlanan ilk yargılamada "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Pistorius'un cezası bir yıl sonra kefaletle ev hapsine çevrilmişti. Ancak Ekim 2015'te sonuçlanan temyiz davasında Pistorius'un "suç işlemek maksadıyla ateş ettiği" sonucuna varılmış, Pistorius cinayetten suçlu bulunmuş ve 6 yıl hapis cezası almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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