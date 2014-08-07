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Yaşam
Deutsche Welle

Pistorius davası karar aşamasında

Kız arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius'un yargılandığı davada sona gelindi.

07 Ağustos 2014 14:34

Ampute atletin 29 yaşındaki kız arkadaşı Reeva Steenkamp, 14 Şubat 2013 tarihinde Pistorius'un evinde vurularak öldürülmüştü.

Pistorius, yatak odasına bir hırsızın girmiş olabileceği şüphesine kapılarak kız arkadaşını yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürmüş ve bilerek sevgilisine ateş açtığı iddiasını reddetmişti.

İddianameye göre Pistorius, Steenkamp’ın bulunduğu banyonun kapısına dört el ateş etti. Kurşunlardan üçü genç kadına isabet ederek ölüme sebebiyet verdi.

27 yaşındaki Oscar Pistorius ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor. En üst sınırdan ceza alması halinde 25 yıl hapis yatacak.

Duruşma savcısı Gerrie Nel bugün esas hakkındaki mütaalasını verecek. Yarın ise savunma avukatı Barry Roux'un son beyanı dinlenecek. Duruşma hakimi Thokozile Masipa'nın kararını önümüzdeki haftalarda vermesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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