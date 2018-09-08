Pişmiş Toprak Sempozyumu'na katılan sanatçılar heykel yapıyor

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Tepebaşı Belediyesi\'nin bu yıl 12\'ncini gerçekleştirdiği Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu\'na katılan 5\'i yabancı, 10 sanatçı, heykeller yapıyor. Heykeller, sempozyum sonunda kentte merkezindeki değişik alanlara konulacak.

Bu yılki sempozyum, geçen yıl vefat eden Eti Şirketler Grubu\'nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Firuz Kanatlı\'nın anısına düzenleniyor. Sempozyuma Şili\'den Catalina Vial, Ukrayna\'dan Zuban Nataliya, Lübnan\'ndan Neville A. Salha, Güney Kore\'den Kim Jaekyu, Karadağ\'dan Luka Rodojevic ile Türkiye\'den de seramik sanatçıları Soner Pilge, Candan Güngör, Tuba Korkmaz, Emet Egemen ve Nida Olçar katılıyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, \"Bu 12\'nci sempozyum ama Türkiye\'de bunu yapmak gerçekten mücadele ister. Bize destek olan dostlarımız var, kurumlar var ve onlar sayesinde bu yolda yürüyoruz. Bizim bu sempozyumumuz sadece seçkinlerin değil, halkın sempozyumu. Bu sayede bugünlere kadar geldi ve daha kuvvetli şekilde geleceğe taşıyacağız\" dedi.

\'150 YAPIT VAR\'

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Danışmanı Prof. Dr. Bilgehan Uzuner de, \"20 yılda 12\'nci sempozyumumuz. Tepebaşı Belediyesi ile, Eskişehir\'in sponsorlarıyla, üniversiteleriyle sanat dili üzerinden buluşulan en önemli etkinlik Eskişehir\'de. Türkiye\'de de benzeri yok, dünyada da çok az. Önemli bir birikim, 150 yapıt bugüne kadar. 150 heykel sokaklarda, parklarda. Bu sempozyum bitiminde 170\'in üzerinde yapıt olacak. Dünyada benzeri olmayan önemli bir koleksiyona sahip olacağız. Halkın sanatla buluştuğu bir zemin burası. Konseriyle, çocuk atölyeleriyle, diğer yarışmalarla. Sanatın halktan çok soyutlanmadığı bir zemin. O yüzden çok önemli her şeyi ile\" dedi.

SANATÇILARIN HEYKEL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Eski Eti Büskivi Fabrikası alanında devam eden sempozyuma katılan sanatçılar da birbirinden değişik heykeller yapıyor. Sanatçılardan Candan Güngör, \"Bu tür sempozyumlarda sanatçıların birbirleri ile tecrübelerini paylaşmasının yanı sıra bize yardım eden öğrencilerimizin, birebir olarak sanatçı ile çalışması, eğitim hayatlarına büyük bir katkı sağlamaktadır. Biz üniversitelerde seramik sanatının, çevremize ve yaşamın içine daha çok girerek hayatımızın estetize edilmesine katkıda bulunması gerektiğini öğretiyoruz. Bu bakımdan Eskişehir örnek bir şehirdir. Pişmiş Toprak Sempozyumu\'nda ortaya çıkan eserlerin, izleyici ile buluşması, yaşaması, şehrin kültür-sanat ortamına katkısı azımsanamayacak bir değerdir\" dedi.

Tuba Korkmaz da, \"Ben sempozyumun ilk 3\'ünde asistan olarak görev almıştım. Dolayısıyla bu sempozyuma sanatçı olarak katılıyor olmak benim için çok keyif verici ve duygusal bir anlamı olan derin bir durum. Dolayısıyla farklı bir keyifle çalışıyorum. Tahtında oturan bir kraliçe heykeli yapıyorum\" dedi.

Sanatçılardan Soner Pilge ise, \"Çok önemli bir sempozyum olduğunu tüm dünya, tüm Türkiye biliyor. Çok önemli bir sempozyum, çok önemli bir etkinlik. Bunun aslında birden fazla çıktısı var. Bunlardan bence ilki ve en önemlisi burada ortaya konulan ürünlerin, ortaya çıkan eserlerin kamusal alanda halkla buluşması. Bir diğeri de bize asistanlık yapan arkadaşların ileride geleceğin sanatçıları ya da akademisyen adayları olmaları. Onlarla birlikte çalışmak da bize ayrı bir mutluluk veriyor\" diye konuştu.

Emet Egemen ise, Eskişehir\'deki Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu\'nun Türkiye\'deki en iyi sempozyumlardan biri olduğu söyledi. Egemen, \"Burada olmak büyük bir şans. Arkeolojik verilerden biri kutsal taşlar. Ben kutsal taşlardan esinlenerek çağdaş formlar yapıyorum\" dedi.

Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, 16 Eylül tarihine kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

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