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Yaşam

Piri Reis veri toplamaya devam edecek GAZİMAĞUSA (A.A)

20 Ekim 2011 15:24

-Piri Reis veri toplamaya devam edecek GAZİMAĞUSA (A.A) - 20.10.2011 - Hava muhalefeti nedeniyle, Kıbrıs'ın güneyinde bulunan G Bölgesi'ndeki sismik veri toplama çalışmalarına ara vererek, Gazimağusa Limanı'na gelen Koca Piri Reis gemisi, bu sabah yeniden bölgeye intikal etti. Piri Reis, sabah saatlerinde Gazimağusa Limanı'ndan ayrıldı. Gemi Kaptanı Çağdaş Konuşur, geminin hareketinden önce yaptığı açıklamada, kış aylarının çalışmalarını etkilediğini belirterek, bu sabah yeniden araştırma bölgesine intikal edeceklerini söyledi. Konuşur, hava koşulları nedeniyle 10 günlük çalışma imkanları bulunduğunu, bu sürede sismik veri toplamaya devam edeceklerini, hava koşullarının değişmesi halinde tekrar Gazimağusa Limanı'na gelebileceklerini kaydetti. Piri Reis, salı günü Gazimağusa Limanı'na gelmişti.

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