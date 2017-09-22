Piri Reis Sergisi Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi’nde

BURSA,(DHA)- SUR Yapı Marka Alışveriş Merkezi açılışı ile birlikte başlattığı Marka Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde Mehmet Çebi’nin Aşk-ı Nebi Sergisi’nin ardından Sevim Ersoy tarafından Piri Reis Haritalarının 500. Yılı anısına çiniye aktarılan Piri Reis Çini Eserleri Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

1 Haziran’da \'Size Her Şeyin Markası Yakışır\' sloganı ile ziyaretçileri ile buluşan Sur Yapı Marka Alışveriş merkezi; modadan lezzete, spordan eğlenceye, teknolojiden hizmete 250 markanın yanı sıra kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Piri Reis’in Dünya Haritası’nın 500. Yılı anısına hazırlanan, Piri Reis’in iki dünya haritasıyla birlikte, ünlü eseri Kitab-ı Bahriye’deki portolanlarının çiniye aktarıldığı sergi İstanbul, İzmir, Rijeka, Zagreb, Porec, Zagreb ve Dubrovnik den sonra Sur Yapı Marka ile 8\'inci durağı olan Bursa’da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sur Yapı Marka, Marka Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde Mehmet Çebi’nin Aşk-ı Nebi Sergisi’nin ardından Sevim Ersoy tarafından Piri Reis Haritalarının 500. Yılı anısına çiniye aktarılan Piri Reis Sergisi’ne 07 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

UNESCO’nun Piri Reis’e ait Dünya Haritasının 500. Yıldönümü olan 2013 yılını \'Anma Yılı\' olarak ilan etmesi vesilesiyle sanatçı Sevim Ersoy Piri Reis’in hazırlamış olduğu eşsiz haritaları çini sanatıyla birleştirerek seramik ve porselen objeler üzerine işlediği eserler ile benzersiz bir çalışmaya imza atıyor. Kuratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı, \'Piri Reis’in Dünya Haritası’nın 500. Yıldönümü (1513)\' anısına hazırlanan Sergi, Sur Yapı Alışveriş Merkezi’nde 31 Ekim 2017 tarihine kadar devam ediyor.

SEVİM ERSOY KİMDİR?

1964 yılında Trabzon\'da doğdu. 1998\'de İznik Meslek Yüksek Okulu Çini İşlemeciliği\'nde başlayan eğitim hayatını 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Çini İşlemeciliği bölümünde tamamladı. Eserleri, dünyanın çeşitli ülkelerindeki önemli galerilerde sergilendi. Özellikle son dönemde sanatçının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan kültür sanat projelerinde yer alan çalışmalar yapması ses getirdi.

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