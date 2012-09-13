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Yaşam

Pirelli'nin ilk hamile modeli Adriana Lima

Pirelli Takvimi, bu yıl da dünyanın en güzel modellerini 'Afgan Kızı' fotoğrafıyla ünlü Steve Mccurry’nin karelerinde biraraya getirdi

13 Eylül 2012 13:21

En güzel mankenleri konuk eden Pirelli Takvimi, bu yıl farklı bir tema ile hazırlanıyor. Ruh güzelliğinin önemini öne çıkaracak takvime; poz veren ilk hamile model ise Adriana Lima oldu.
 
Her yıl merakla beklenen Pirelli Takvimi, bu yıl da dünyanın en güzel modellerini 'Afgan Kızı' fotoğrafıyla ünlü Steve Mccurry’nin karelerinde biraraya getirdi.

Kadın güzelliğini yansıtmak için sadece estetiği değil iç güzelliği de öne çıkartmak istediğini vurgulayan Mccurry, bu yılki takvimde ruh güzelliğinin önemini vurguluyor.

Her yıl dünyanın en yetenekli fotoğrafçılarıyla en güzel modellerini biraraya getiren Pirelli Takvimi’ne poz verenler arasında bu yıl Sonia Braga, Marisa Monte, Isabeli Fontana, Elisa Sednaoui, Hanaa Ben Abdesslem, Liya Kebede, Karlie Kloss, Kyleigh Kuhn, Petra Nemcova ve Summer Rayne Oakes yer alıyor.

Kamera karşısına hamile olarak geçen Adriana Lima ise Pirelli Takvimi’ndeki ilk hamile model olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu yıl 40’ıncı kez hayranlarıyla buluşacak olan Pirelli Takvimi’nin çekimleri, Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde gerçekleştirildi.

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Adriana Limapirelli takvimi

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