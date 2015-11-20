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Pirelli takviminden 2016 için radikal karar; FHM ve Zoo da yayın hayatını sonlandırıyor

Kadın cinselliği üzerine kurulu dergiler uzun süredir eleştiri konusu olmuştu...

20 Kasım 2015 13:08

Kadın manken fotoğraflarından oluşan takvimleriyle fenomen olan Pirelli, 2016 yılı için radikal bir karar aldı. Pirelli takvimi, ilk kez seksi mankenler yerine başarılı kadınların yer alacağı takvim hazırladığını açıkladı. 

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'nun köşesine taşıdığı habere göre, 2016 Pirelli takviminde 86 yaşındaki Yoko Ono, 68 yaşındaki Patti Smith gibi isimler yer alacak. Semercioğlu, İngilizler’in ünlü erkek yaşam dergisi FHM (For Him Magazine) ve Zoo'nun yıl sonunda yayın hayatını sonlandırmaya karar verdiğini de yazdı.

Semercioğlu'nun yazısı için tıklayın

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