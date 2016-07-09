T24 LogoT24 Logo
Magazin

Pirelli mankeni Estrada, Suudi eşinden 53 milyon sterlin tazminat kazandı

Tazminat, bir İngiliz mahkemesinin verdiği en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti

09 Temmuz 2016 19:18

Suudi Arabistanlı iş adamı Şeyh Walid Juffali'nin, ABD'li eski model Christina Estrada'ya 53 milyon sterlin (yaklaşık 197 milyon TL) boşanma tazminatı ödemesine karar verdi.

İngiltere’de yaşayan 54 yaşındaki Estrada, 196 milyon sterlin (yaklaşık 736 milyon TL) tazminat istemiyle dava açmıştı.

Estrada bu miktarın, yıllık 1 milyon sterlin kıyafet harcaması da dahil, ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olduğunu savunmuştu. Suudi iş adamı Juffali ile eski manken ve fotomodel Estrada’nın evliliği 13 yıl önce başlamıştı.

Juffali 2 yıl önce şeriat kanunlarına göre Estrada’dan, onun bilgisi olmadan boşanmış, yasal olarak hâlâ Estrada ile evliyken 25 yaşındaki Lübnanlı manken ile evlenmişti.

Estrada ayrca Juffali’nin diplomatik dokunulmazlığını kullanarak kendisini ona karşı bir dava açmaktan alıkoymaya çalıştığını da iddia etti.

 

Estrada'nın yıllık bildirim gideri

 

Eski Pirelli takvimi mankeni de olan Estrada’nın mahkemeye verdiği yıllık gider bildirimi şöyle:

40.000 sterlin (yaklaşık 150 bin TL): Kürk manto
109.000 sterlin (yaklaşık 409 bin TL): Özel tasarım elbise
21.000 sterlin (yaklaşık 78 bin TL): Ayakkabı
60 milyon sterlin (yaklaşık 225 milyon TL): Londra’daki evin masrafları
4.4 milyon sterlin (yaklaşık 16 milyon TL): Çiftlik evinin giderleri
495.000 sterlin (yaklaşık 2 milyon): 5 arabanın masrafları
Estrada’nın avukatları, Suudi iş adamı Juffali’nin 8 milyar sterlin kişisel serveti olduğunu iddia etti. Juffali ise bunun “fantezi bir miktar” olduğunu, servetinin 113 milyon sterlin olduğunu belirtti.

Rekor miktardaki tazminatı 29 Temmuz’a kadar ödemek zorunda olan Juffali, gördüğü kanser tedavisi nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Bu rakam bir İngiliz mahkemesinin verdiği en yüksek miktarda boşanma tazminatı olarak kayıtlara geçti.

ETİKETLER

estradapirellimankentazminat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24