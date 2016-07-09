Pirelli mankeni Estrada, Suudi eşinden 53 milyon sterlin tazminat kazandı

Suudi Arabistanlı iş adamı Şeyh Walid Juffali'nin, ABD'li eski model Christina Estrada'ya 53 milyon sterlin (yaklaşık 197 milyon TL) boşanma tazminatı ödemesine karar verdi.



İngiltere’de yaşayan 54 yaşındaki Estrada, 196 milyon sterlin (yaklaşık 736 milyon TL) tazminat istemiyle dava açmıştı.

Estrada bu miktarın, yıllık 1 milyon sterlin kıyafet harcaması da dahil, ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olduğunu savunmuştu. Suudi iş adamı Juffali ile eski manken ve fotomodel Estrada’nın evliliği 13 yıl önce başlamıştı.

Juffali 2 yıl önce şeriat kanunlarına göre Estrada’dan, onun bilgisi olmadan boşanmış, yasal olarak hâlâ Estrada ile evliyken 25 yaşındaki Lübnanlı manken ile evlenmişti.



Estrada ayrca Juffali’nin diplomatik dokunulmazlığını kullanarak kendisini ona karşı bir dava açmaktan alıkoymaya çalıştığını da iddia etti.

Estrada'nın yıllık bildirim gideri

Eski Pirelli takvimi mankeni de olan Estrada’nın mahkemeye verdiği yıllık gider bildirimi şöyle:

40.000 sterlin (yaklaşık 150 bin TL): Kürk manto

109.000 sterlin (yaklaşık 409 bin TL): Özel tasarım elbise

21.000 sterlin (yaklaşık 78 bin TL): Ayakkabı

60 milyon sterlin (yaklaşık 225 milyon TL): Londra’daki evin masrafları

4.4 milyon sterlin (yaklaşık 16 milyon TL): Çiftlik evinin giderleri

495.000 sterlin (yaklaşık 2 milyon): 5 arabanın masrafları

Estrada’nın avukatları, Suudi iş adamı Juffali’nin 8 milyar sterlin kişisel serveti olduğunu iddia etti. Juffali ise bunun “fantezi bir miktar” olduğunu, servetinin 113 milyon sterlin olduğunu belirtti.



Rekor miktardaki tazminatı 29 Temmuz’a kadar ödemek zorunda olan Juffali, gördüğü kanser tedavisi nedeniyle duruşmaya katılamadı.



Bu rakam bir İngiliz mahkemesinin verdiği en yüksek miktarda boşanma tazminatı olarak kayıtlara geçti.