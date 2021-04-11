Pinterest’e yönelik reklam yasağı kaldırıldı

Pinterest’e yönelik olarak uygulanan reklam yasağı, şirketin Türkiye’ye temsilci atama kararının ardından Resmî Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı.

Görsel paylaşım sitesi olarak faaliyet gösteren Pinterest’e 19 Ocak 2021'den itibaren yönelik olarak uygulanan reklam yasağı, şirketin Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 9 Nisan 2021’de verilen ve bugün Resmî Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı.

Resmî Gazete’de yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Pinterest INC. adlı sosyal ağ sağlayıcısının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un k 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19.01.2021 tarihli ve 4202 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.”

TIKLAYIN | Pinterest de Türkiye'ye temsilci atayacağını duyurdu