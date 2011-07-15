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Yaşam

Pinokyo'nun yaratıcısı anısına dolmakalem

Ünlü marka Montblanc Pinokyo’nun yaratıcısı Carlo Callodi’yi anmak için yeni bir dolmakalem tasarladı.

15 Temmuz 2011 03:00



Fulya Canşen
 
T24 - Ünlü marka Montblanc, Pinokyo’nun yaratıcısı Carlo Callodi’yi anmak için yeni bir dolmakalem tasarladı. Sınırlı sayıda üretilen dolmakaleme ek olarak kol düğmeleri de tasarlandı.  
 


Monako Prensi II. Albert’in nikâhta kullandığı elmas süslü dolmakalemle gündeme gelen Alman moda markası Montblanc, yazarlar koleksiyonuna bir yenisini ekledi: Pinokyo’nun yaratıcısı İtalyan yazar Carlo Callodi adına tasarlanan dolmakalem…


Değerli malzemeler kullanarak 1000 adet üretilen dolmakalem hazırlanırken Carlo Callodi’yi hatırlatan detaylara dikkat edildi. Dolmakaleme ek olarak koleksiyoncular için yine aynı seri adı altında ve sınırlı sayıda kol düğmeleri de tasarlandı. Carlo Callodi anısına hazırlanan kol düğmeleri de dolmakalem ile aynı çizgileri taşıyor. Montblanch’ın özel koleksiyon hazırladığı yazarlar arasında Jules, Verne, Franz Kafka, Oscar Wilde, Thomas Mann, Marcel Proust da bulunuyor.
 

İtalyan çocuk kitabı yazarı Carlo Callodi, 1881 yılında yarattığı Pinokyo adlı masal kahramanı ile dünyaca ünlü olmuştu. Pinokyo yalan söyledikçe burnu uzayan ve insana dönüşmek için maceradan maceraya koşan tahtadan bir kukladır.

 

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