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Kültür-Sanat

Pink Floyd'dan yeni albüm

Efsanevi İngiliz grubun son albümü 'The Endless River' iTunes Türkiye'de ilk sıraya yerleşti

10 Kasım 2014 15:46

Efsanevi İngiliz müzik grubu Pink Floyd’un yeni albümü “The Endless River” satışa sunuldu. EMI Müzik Türkiye etiketi ve Radyo Eksen işbirliğiyle piyasaya çıkan albüm iTunes Türkiye’de 1 numarada yerini aldı.

Radyo Eksen'de yer alan habere göre, “The Endless River” genel olarak enstrümantal bir albüm. Albüm kapağındaki “bulutlar üzerinde kürek çeken adam” görseli 18 yaşındaki Mısırlı sanatçı Ahmed Emad Eldin imzası taşıyor.

“The Endless River” albümünden gelen ilk video ise, sözleri İngiliz romancı, şarkı sözü yazarı ve gazeteci Polly Samson'a ait olan “Louder Than Words” adlı şarkı oldu.

 

'Anısına'

 

Albümde bulunan "Anısına" adlı parça Pink Floyd'un 2008'de hayatını kaybeden klavyecisi Rick Wright'a ithaf edildi. Grubun solisti David Gilmour, oryantal tınısı sebebiyle şarkıya Türkçe bir isim verdi.

Pink Floyd, yeni albümlerinden bazı kayıtları Youtube'da paylaştı. Yayınlandan üç kayıttan ilki şöyle:

 

 

“The Endless River” albümünün içeriği ise şöyle:

SIDE 1
Things Left Unsaid
It’s What We Do
Ebb And Flow

SIDE 2
Sum
Skins
Unsung
Anisina

SIDE 3
The Lost Art of Conversation
On Noodle Street
Night Light
Allons-y (1)
Autumn’68
Allons-y (2)
Talkin’ Hawkin’

SIDE 4
Calling
Eyes To Pearls
Surfacing
Louder Than Words

 

 

Hard Rock Cafe’de albüme özel parti

 

İstanbul Hard Rock Cafe’de “The Endless River” albümünün çıkışına özel bir parti düzenleniyor. Partide "Pink Floyd Tribute" grubu olan Absence sahne alacak. 13 Kasım’da gerçekleşecek olan partiye giriş ücretsiz.

 

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