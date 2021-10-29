Pink Floyd’un kurucusu Syd Barrett’a ait gitar 20 bin sterline satıldı

İngiliz rock grubu Pink Floyd’un kurucusu olan Syd Barrett’a ait gitar, İngiltere’nin Cambridge şehrindeki Cheffins müzayedesinde satışa sunuldu.

Satış öncesi tahmini 5 bin ila 10 bin sterlin arası gösterilen 12 telli akustik Yamaha gitarın fiyatı neredeyse iki katına çıktı. Fransa’dan bir teklifçinin 20 bin sterline satın aldığı gitar, Barrett tarafından 1971 yılında alınmıştı.



Gerçek ismi Roger Keith Barrett olan Syd Barrett, 1971 yılında Rolling Stone magazine verdiği röportajda gitarından, "Bu benim 12 telli yeni gitarım, şu an sadece bunu kullanıyorum. Daha dün parlattım’’ sözleriyle bahsetmişti.

Pink Floyd'dan 1968'de ayrılan Barrett, annesinin Cambridge'deki bodrum katına taşınmış ve 2006 yılında da 60 yaşındayken pankreas kanserinden hayatını kaybetmişti.