Alecia Beth Moore, bilinen adıyla Pink "Çıplak selfie feminizm değildir" dedi.

Amerikalı pop yıldızı Pink, yeni albümü Beatiful Trauma'nın piyasaya çıkışı dolayısıyla verdiği bir röportajda çıplak fotoğraflarını paylaşan ünlü isimler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Saygı gösterilmiyor"

Bu fotoğrafların kadının özgürlüğü adına kişiye hiçbir saygınlık kazandırmadığını savunan 38 yaşındaki şarkıcı, "Bunun kadın gücü ya da feminizm ile alakası yok. Kimse buna saygı göstermiyor" dedi.

Pink, İnsanlar bunlara özenebilir, sizi kıskanabilir veya sadece sizinle cinsel anlamda birlikte olmak isteyebilirler. Ama size saygı göstermezler" dedi.