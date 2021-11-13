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Medya

Pınar Türenç, Basın Konseyi Başkanlığına tekrar seçildi

“Mücadele etmenin kutsal olduğuna inanarak, özgürlükler için çalışmaya kararlıyız"

13 Kasım 2021 20:46

Basın Konseyi Üyeler Kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve üç yıl süreyle görev yapacak yeni Yüksek Kurul üyeleri seçildi. Türkiye çapında basın kuruluşlarının ilk kadın başkanı olan Pınar Türenç, Türkiye Basın Konseyi Başkanlığı görevine üçüncü kez getirildi.

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