Pınar Selek hakkında müebbet hapis istendi!

T24 - Mısır Çarşısında 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin haklarındaki hüküm Yargıtayca bozulan 5 sanığın yeniden yargılandığı davada, sosyolog Pınar Selek'in de aralarında bulunduğu 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, sanık Maşallah Yağan'a da 8 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 5 sanık da katılmadı. Duruşmada, Pınar Selek'in avukatları olan babası Alp Selek ve kız kardeşi Seyda Selek hazır bulundu.

Duruşmada yeni atanan avukatı Erhan Egemen tarafından temsil edilen sanıklardan Kadriye Fikret Sevgi'nin Yargıtay ilamına karşı söyleyeceklerini belirtmesi için duruşmada hazır edilme yazısına Gebze Emniyet Müdürlüğü tarafından cevap verildiği ve yazıda, yakınlarından alınan bilgiye göre Sevgi'nin yurt dışına çıkış yaptığı ve Güney Kıbrıs'ta olabileceği bilgisinin verildiği belirtildi.

Yargıtayın bozma ilamına karşı diyecekleri sorulan avukat Egemen, ''Biz öncelikle müvekkilimizin beyanının alınması için işlemlerinin yapılmasını talep ediyoruz. Ancak Yargıtay bozma ilamı müvekkilimin aleyhinedir. Bu nedenle direnilme kararı verilmesini talep ediyoruz'' dedi.

Esasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Uysal, sanıklar Pınar Selek, Abdülmecit Öztürk, Heval Öztürk ve Kadriye Fikret Sevgi hakkında 28 Aralık 2005 tarihinde verilen mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, bu mütalaa doğrultusunda eski Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesi uyarınca Mısır Çarşısına bomba konulmak suretiyle ''Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya teşebbüs'' suçundan Selek, Abdülmecit ve Heval Öztürk ile Kadriye Fikret Sevgi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Savcı Uysal, diğer sanık Maşallah Yağan'ın da 4 Temmuz 1998 tarihinde Küçükyalı'daki bir parka bomba koyma ve lav silahı saklamak suçu nedeniyle TCK'nın 174/1. maddesi gereği 3 ile 8 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcının mütalaasına karşı diyeceği sorulan Pınar Selek'in avukatı Akın Atalay, müvekkili hakkında daha önce mahkemece direnme kararı verildiği için savcının mütalaasının yok hükmünde olduğunu savunarak, ''Sanık Kadriye Fikret Sevgi'nin bozma ilamına karşı diyeceklerinin sorulması konusunda eksikliğin giderilmesi veya mahkemece bu duruşmada verilen mütalaaya karşı müvekkilim Selek hakkında özellikle örgüt üyeliği ve diğer hususlarda savunmalarımızı hazırlamamız için süre verilmesini talep ediyoruz'' dedi.

Sanık Kadriye Fikret Sevgi'nin avukatı da müvekkilinin Yargıtayın bozma ilamına karşı beyanının alınması için işlem yapılmasını istedi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtayın bozma ilamına karşı diyeceklerinin sorulması amacıyla hazır edilmesi istenen ve adresinin bulunamadığı belirtilen sanık Kadriye Fikret Sevgi hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi. Heyet, bu emrin yerine getirilmesi ve beyanının alınmasından sonra Sevgi'nin serbest bırakılması konusunu da karara ekledi.

Mahkemeye heyeti, mütalaaya karşı beyanlarının alınması için, beyanları alınmayan sanık ve avukatlarına davetiye gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.