Pınar Gültekin'i son gören arkadaşları anlattı: Her gün birlikteydik, sevgilisi olsa bilirdik

Canice katledilen Pınar Gültekin’in ölmeden bir gün önce birlikte olduğu arkadaşları konuştu. Burcu Özdemir ve Selver Gür, Pınar ile yaptıkları son görüşmeyi anlattı. Selver Gür, "Her günümüz beraber geçiyordu. Bir sevgilisi olsa mutlaka bilirdim" dedi.

Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolduktan gün sonra cesedi bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in sınıf arkadaşları ise, "Cemal Metin Avcı peşini bırakmadı" demişti.

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Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, arkadaşlarından Burcu Özdemir şunları kaydetti:

"Çarşamba günü 11.30’a kadar oturduk, sonra o başka bir mekana gitti. 01.30 gibi vedalaştık. ‘Eve gidiyorum, görüşürüz’ dedi ve gitti. Perşembe saat 17.00’den itibaren telefonuna ulaşamadık. Aramaya başladılar. Biz faili hiç tanımıyoruz. Bizim çevremizde çoğu kimse de tanımıyor. Pınar ile ortak arkadaşlarımızın hiçbiri tanımıyor. Pınar’dan da duymadık. Olaydan sonra haberdar olduk. Biz ilişki olup olmadığını da bilmiyoruz. Pınar’ın o adamı tanıyan arkadaşları var sadece."

Pınar Gültekin'in 6 yıllık arkadaşı Selver Gür ise şunları ifade etti:

"6 yıllık arkadaşıyım. Böyle bir konudan haberim yoktu. En son çarşamba günü konuştuk. Sonraki gün WhatsApp’tan yazdım cevap vermedi. Bir daha da konuşamadık. Bir ilişkisi olduğunu bilmiyorduk. Her gün birlikteydik. Sevgilisi olsa mutlaka bilirdim."