Öldürülen Pınar Gültekin’in arkadaşları: Cemal Metin Avcı peşini bırakmadı

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin' in arkadaşları "Pınar çok mutluydu ama Cemal Metin Avcı peşini bırakmadı" dedi.

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve bugün cesedi bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in sınıf arkadaşları Sözcü’den Yaşar Anter’e konuştu.

Eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Gültekin’in sınıf arkadaşları şunları söyledi:

"Şiddet gördüğünü söylüyordu"

Pınar birçok kez ayrılmak istemişti, çünkü Cemal Metin Avcı’dan şiddet gördüğünü söylüyordu. İyi bir kişi ile olmak ve üniversiteden sonra evlenmek istiyordu.

Son olarak “Aradığım arkadaşımı buldum, çok mutluyum” diyordu. Gerçekten mutluydu. Ama Cemal Metin Avcı peşini bırakmamıştı.

Sık sık rahatsız ediyor, Pınar’ı bunaltıyordu. Pınar ona son kez inanmakla hayatının hatasını yaptı.

Ne olmuştu?

Muğla'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.

DHA'nın aktardığına göre, gözaltına alınan ve eski sevgilisi olduğu belirtilen Cemal Metin Avcı'nın şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Cemal Metin Avcı, burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar bayılınca boğarak öldürdü. Ardından, Pınar'ın cesedini varile koyup yaktı, üstüne beton döktükten sonra ormanlık alana götürüp attı. Cemal Metin Avcı'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti.

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