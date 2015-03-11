Pınar Aydınlar HDP'den aday adayı

30 Mart Yerel Seçimlerinde Sırrı Süreyya Önder ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Pınar Aydınlar'ın Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nden milletvekili aday adaylığı için başvurduğu öğrenildi.

Rudaw'a konuşan ve İstanbul için başvurduğunu söyleyen Aydınlar, "Tüm halkların sesi olduğu için HDP’den aday adayı olduğunu dile getirerek. Mesele, vekil olma meselesi değildir. Mesele, tavır koymaktır” dedi.



Pınar Aydınlar kimdir?

1979 İstanbul doğumlu olan Pınar Aydınlar, aslen Erzurum’un Aşkale ilçesinden. 1995 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nı kazandı ve Temel Bilimler Bölümü’nden mezun oldu.

2003 yılında Türkü Söylemek Lazım adlı ilk solo albümünü çıkardı. Daha sonra 2007 yılında Kırmızı Gül ve son olarak 2011 yılında Mavi Bir Düş adlı albümlerini müzikseverlerle paylaştı. Pınar Aydınlar bir konseri sırasında söylediği sözlerden dolayı, 2011 yılında 10 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava hâlâ yargı sürecinde.