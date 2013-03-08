Alevi sanatçı Pınar Aydınlar: İşaretlendim, takip edildim

Halk Müziği Sanatçısı Pınar Aydınlar, işaretlendiği ve takip edildiğini belirterek İstanbul Adalet sarayı'nda suç durusunda bulundu. Aydınlar 3 Mart 2013 tarihinde aracına kırmızı boya ile çarpı işareti konulduğu, bu olay öncesinde ise kimliğini bilmediği kişilerce evine kadar takip edildiği söyledi.

Radikal'de yayımlanan haberde, Aydınlar'ın avukatlarının savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Aydınlar'ın Alevi , muhalif ve sanatçı kimliğiyle kamuoyunda tanınmış biri kişi olduğu belirtildi. Aydınlar'ın bu davranışlar nedeniyle büyük bir tedirginlik yaşadığının belirtildiği dilekçede "Bu olay aynı zamanda düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğünü ihlal suçunun vücut vermesine neden olmuştur" denildi. Şikayet edilenin, 'Faili meçhul olarak belirtildiği dilekçede, "Faillerin tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını ve kişilerin cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Pınar Aydınlar'a destek olmak için adliye önünde toplanan bir grup ise basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına okuyan avukat Zeycan Balcı Şimşek, "Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, ezilen ve muhalif kimliklerin tamamına yönelik saldırıların tamamında olduğu gibi bu saldırıda asli failin devlet olduğu gerçeğine yabancılaşmaksızın da failler bulunup cezalandırılana kadar davamızın takipçisiyiz. Pınar Aydınlar yalnız değildir" diye konuştu.

Pınar Aydınlar ise, "Hiçbir şekilde moralimizi bozmamamız gerekiyor. Tarihte bu tür gerçeklere hep tanık olduk. Dün evlerimiz bugün arabalarımız işaretleniyor. Bize 'ayağınızı denk alın biz sizlerin kim olduğunu çok iyi biliyoruz' diyorlar. Bu baskılar bizi yıldıramaz" diye konuştu. Aydınlar kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerini tamamladı.