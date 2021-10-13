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Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Kadınlara karşı saygılı, zarif bir adamdır; ödül törenleri ağzınıza geleni söylemeniz için değildir

Karadağlı ile Yalçın geriliminde tartışmalar sürüyor

13 Ekim 2021 07:19

Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik sonrası Karadağlı'ya destek olan oyuncu Pınar Altuğ, "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Ödül törenleri ağzınıza geleni söylemeniz için bir yer değildir" dedi. Altuğ, Karadağlı'nın kadınlara karşı saygılı, zarif bir adam olduğunu söyledi. 
 
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Nihal Yalçın ile ödülünü kendisine vermek için sahnede bekleyen Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerilimle ilgili Pınar Altuğ'dan bir yorum geldi.
Basın mensuplarınca Nişantaşı'nda görüntülenen Altuğ, Nihal Yalçın ile gerilim yaşayan uzun yıllar birlikte aynı yapımda rol aldığı Tamer Karadağlı'ya destek oldu. Altuğ konuyla ilgili kendisine sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Sırası gelen ödülünü gelir alır ve ödülüyle beraber teşekkür konuşması yapar. O ödüldür sizin savaştığınız şey ve ödülü göstererek konuşursunuz. Bu insana güç katar. Konuşmanızı yapar ve inersiniz. Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Seyredenler adına sıkıcı olmaması için belli süre vardır. Yurt dışında ciddi bir kuraldır bu. Mesela Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız. Kimse arkada öyle durmak zorunda değil. Rica etmişler, da oraya misafir olarak ödül vermeye gelmiş. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz. Sunuculuk yaptığımız törenlerde ödül almaya çıkanlara 'Biraz kısa tutar mısınız?' diye rica ederiz. O törenler; içinizdekileri dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yerler değildir."

Karadağlı için "O, kadınlara karşı saygılı, zarif bir adamdır" diyen Altuğ, sözlerine şöyle devam etti:

"Kim olsa arkada direk gibi beklemek istemez. Ödülü takdim edecek kişi, senin konuşmanı beklemeden sahneden inebilir. O sırada Nihal'in 'Ne oldu kesmemi mi istiyorsunuz?' sözleri de yakışık almadı."

TIKLAYIN - 2021 Antalya Altın Portakal’a Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın gerginliği damga vurdu: Neler yaşandı?

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