Pınar Altuğ'dan paylaştığı nikâh fotoğrafına 'biraz edep yahu' diyen takipçisine: Edepsizlik neresinde acaba?

Oyuncu-model Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la evliliklerinin 12. yılını Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutlarken, bir takipçisinin "Biraz edep yahu!" yorumuna, "Edepsizlik neresinde acaba?" yanıtını verdi.

Pınar Altuğ, dün kendisi için çok özel bir paylaşımda bulundu. Eşi Yağmur ile birlikte evliliklerinin 12. yılını kutlayan Pınar Altuğ nikah sırasında çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı ve altına da: "12 sene geçti sevgilim iyi ki sana “evet”demişim, hep evet sonsuza kadar" notunu düştü.

"Ülkenin haliyle ne alakası var?"

Pınar Altuğ’un takipçileri onun bu özel gününü kutlarken içlerinden bir tanesi tepki çeken bir yorumda bulundu. Altuğ’un tercih ettiği fotoğraf üzerinden hareket eden takipçisi şunları yazdı: "Ülke ve dünya bu haldeyken bu resim hiç olmamış biraz edep."

Altuğ, tercih ettiği fotoğraf üzerinden kendisine yapılan bu yoruma sinirlendi ve tepkisini de: "Edepsizlik neresinde acaba? Evlendiğimiz gün nikâhın hemen ardından çekilmiş bir fotoğraf, ülkenin haliyle ne alakası var anlatırsanız ben de anlayayım" sözleriyle dile getirdi.