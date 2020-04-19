Pınar Altuğ'dan "Meslektaşın evladını kaybetti, sen iyi anne rolündesin" diyen takipçisine: Allah belanı versin, bokunda boğul!

Oyuncu-fotomodel Pınar Altuğ, kızı Su ile çektiği videonın altına bir takipçisinden gelen yorum üzerine "Allah senin belanı versin kendi bokunda boğul inşallah!" ifadelerini kullandı.

Çocuklar Duymasın dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınan Pınar Altuğ kendisine sosyal medyadan gelen olumsuz yorumları yanıtsız bırakmıyor. Karantinada sık sık kızıyla yemek yapan ve takipçilerine tarifler veren Altuğ’u bir yorum çok kızdırdı.

Ebru Şallı’nın oğlunu kaybetmesinin ardından bir takipçi bu konuyu Altuğ’un fotoğraflarının altına taşıdı.

"Meslektaşın evladını kaybetti, sen hâlâ iyi anne rolündesin"

Takipçisi Altuğ’a "Zaten hep bir olmayan kalite peşindesin. Giyecek başka bir b.kun yok zaten. Utanmıyor musun? Meslektaşın bugün evladını kaybetti sen hâlâ iyi anne rolündesin” yorumu yaptı.

"Allah belanı versin, bokunda boğul"

Altuğ bu yorum üzerine çılgına döndü. Altuğ verdiği yanıtta, "Allah senin belanı versin kendi bokunda boğul inşallah! Hayatımda ilk defa birine böyle cümleler yazıyorum" diyerek tepkisini gösterdi.