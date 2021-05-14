Pınar Altuğ: Ben evlendim, kime ne; sen evlenme, beğenmiyorsan!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ katıldığı programda eşi Yağmur Atacan'la ilişkisi hakkındaki konuştu. Pınar Altuğ, "Eşini kıskandığın için ona kilo aldırdığın söylendi, doğru mu bu?" sorusuna, "Ömrümde kocamla ilgili 'Başkasına gider mi' gibi kıskançlıklarım olmadı" diye yanıt verdi.

Altuğ, devamında, "Bu laf çürüyor. Bana göre kilolu olmak, sağlık açısından endişe verici. Yoksa nasıl göründüğün senin tercihindir. Yağmur'un kilo alması, kendi seçimiydi. Beni haftada 7 gün antrenman yaparken görünce, spor hayatına geri döndü. Dolayısıyla kilo verdi. Eve de bir spor salonu kurdum" diye konuştu.

"Kimseye sormadım"

Altuğ, 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' programına konuk oldu. Oyuncu, eşiyle aralarındaki yaş farkı nedeniyle kendilerini eleştirenlere de tepki gösterdi:

"Ben evlendim, kime ne? Sen evlenme, beğenmiyorsan! Evlenirken kimseye sormadım, dolayısıyla yorumlar da beni ilgilendirmiyor. Biz birbirimizi sevdik, evlendik. Bir de çocuk dünyaya getirdik, mutluyuz."

"Aşk kadınıyım"

Hakan Gence, Pınar Altuğ'a "Aşk kadını mısın?" sorusunu da yöneltti. Oyuncunun yanıtı şöyle oldu:

"Aşk kadınıyım. Benim hayatımda hiç hesaplar yoktur. Kalbimle hareket ederim. İş için de aynı şey geçerli. Âşıkken gözüm çok bir şey görmüyor. 'Çevre bana ne der' kısmını hiç umursamadığım için kalbim nereye götürüyorsa oraya gidiyorum."

"Erkekler düz kadınlar çetrefilli"

Pınar Altuğ, düşmanlık duygusunun kadınlarda daha fazla olduğunu belirterek, "Erkekler daha düzdür, kadınlar daha çetrefilli. Dolayısıyla düşmanlık da, laf söyleme de, hepsi kadınlarda daha çok var" dedi.