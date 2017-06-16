Pilotsuz uçak yapılıyor!

Dünyanın en önde gelen havacılık şirketlerinden biri olan Boeing, Paris Air Show öncesinde pilotsuz uçaklar için çalıştığını açıkladı.

Tasarım hakkında net bir bilgi bulunmasa da testlere önümüzdeki yıl başlanması planlanıyor. Bu fikrin arkasındaki sebep ise hava yolculuğuna giderek daha fazla istek olması ve bazı tahminler, önümüzdeki 20 yıl içerisinde talebi karşılamak için fazladan 1.5 milyon pilota daha ihtiyacımız olacağı yönünde.

Hürriyet'te yer alan habere göre, gerçekçi bir şekilde bakıldığında hava araçları zaten büyük oranda otomatik çalışıyor. Hatta uçaklar şimdiden kendi başlarına havalanabiliyor, uçabiliyor ve iniş yapabiliyor. Bu yüzden de yıllar içerisinde kokpit içerisindeki pilot sayısı 3'ten 2'ye düştü. Bunun yanı sıra pek çok askeri teşkilat drone'ları kullanarak Dünya'nın her yanında görevleri yürütüyor ve Boeing, benzer teknolojilerin kullanımını yolcu uçakları için de test etmek istediğini açıkça ortaya koyuyor.

Ancak halen pek çok soru işareti var: Düzenlemeler ile ilgili soruların yanı sıra, acil iniş yapılması gereken nadir ve uç durumlar gibi – 2009 yılındaki US Airways uçuş 1549'un mükemmel Hudson Nehri inişi örneği gibi – pilotlara ihtiyaç duyulan durumlar da sorgulanıyor.