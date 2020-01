Pilotların tabusu: Depresyon

Geçen yıl Fransız Alplerinde yaşanan Germanwings faciasının ardından pilotların psikolojik sorunlarıyla ilgili tartışmalar gündeme oturmuştu. Yapılan soruşturmalar, Alman yardımcı pilotun depresyon sonucu uçağı bilerek düşürdüğü sonucunu ortaya koymuştu. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, pekçok pilotun psikolojik sorunlarla mücadele ettiğine ancak işini kaybetme korkusuyla bunu sakladığına işaret ediyor.

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard'ın 50'yi aşkın ülkeden 3 bin 500 pilotla internet üzerinden yaptığı anonim ankette katılımcıların yaklaşık yarısı psikolojik durumlarıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

Sonuçları Environmental Health dergisinde yayımlanan ankette psikolojik durumlarıyla ilgili soruları yanıtlayan pilotların yüzde 12.6'sı depresyon belirtileri gösterirken, yaklaşık yüzde 4'ünün son iki hafta içinde intihar düşüncesine kapıldığını belirttiği kaydedildi. İntihar düşüncesinin özellikle yüksek doz uyku ilacı alan ya da cinsel veya sözlü tacize uğramış kişilerde belirgin olduğu belirtildi.

Araştırma ekibinin başkanı Joseph Allen, her on pilottan birinde depresyon belirtileri görüldüğünü belirterek, "Şu an uçuş yapan pekçok pilotun depresyon belirtilerine karşı mücadele verdiklerini saptadık. Kariyerlerine olumsuz etkileri olacağı korkusuyla psikolojik yardım aramamaları imkan dahilindedir" değerlendirmesinde bulundu. Mevcut tabular nedeniyle bu alanda araştırma yapmanın zorluğuna işaret eden Allen, "Kokpitteki psikolojik sorunlar üzerinde bir sessizlik perdesi örtülü" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 350 milyon kişi depresyondan muzdarip. Almanya'da 18-65 yaş arasındaki insanların yüzde 5'i, ABD'de ise yüzde 7'si depresyon yaşıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BK,BS