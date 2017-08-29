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Yaşam
Deutsche Welle

Pilotların korkulu rüyası: Lazer saldırıları

Uçaklara lazer ışını tutmak suretiyle gerçekleştirilen saldırılar pilotların korkulu rüyası haline geldi. Alman pilotlar, 500 milivatı aşan lazerli işaretçilerin silah yasası kapsamına alınmasını talep ediyor.

29 Ağustos 2017 14:36

Uçaklara lazer ışını yansıtarak gerçekleştirilen ve pilotların gözünün kamaşmasına yol açan saldırılar uçuş güvenliği önünde önemli bir tehlike olmayı sürdürüyor. Almanya'da bu yılın ilk yedi ayında pilotlara yönelik bu tür toplam 65 saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Alman Hava Ulaştırma Dairesi sözcüsü Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada bu vakaların en çok Berlin, Frankfurt ve Hamburg havalimanlarının yakınlarında kaydedildiğini söyledi. Bu yılın ocak-temmuz döneminde Alman yolcu uçağı pilotlarının yurt dışında da 31 lazer saldırısına hedef oldukları açıklandı.

Alman pilot sendikaları birliği Cockpit'in sözcüsü Markus Wahl tek bir lazerli saldırının bile insan hayatını tehlikeye sokabileceğini ve iki yıl önce hükümetten talep ettikleri önlemlerin alınmadığını söyledi. Pilotların bu duruma son derece sinirlendiklerini belirten Wahl, havalimanı yakınlarında lazer işaretçi kullanılmasını önlemenin zor olmadığını dile getirdi. Sendika sözcüsü gücü 500 milivatı aşan lazerli işaretçilerin silah yasası kapsamına alınmasını ve bu gereçleri bulundurmanın suç sayılmasını talep etti.

Cezası ağır

Geçen yıl Almanya'da 36'sı helikopterlere olmak üzere hava araçlarına toplam 141 lazer işaretçi saldırısı yapıldığı kaydedilmişti. 2015 yılında bu sayı 156 olmuştu. Hava Ulaştırma Dairesi 2014 yılından bu yana lazer saldırılarının azalma trendine girdiğini duyurdu.

Alman havayolu şirketleri için sekiz yıldır lazer işaretçi saldırılarını bildirme mecburiyeti bulunuyor. Bu zorunluluk başka ülkelerin semalarında Alman hava araçlarına yapılan saldırılar için de uygulanıyor. Yabancı havayolu şirketlerinden ise Almanya'da uğradıkları saldırıların bildirilmesi istenmiyor. Alman ceza kanunu lazer işaretçi ile ulaşımı tehlikeye atanların on yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngörüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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