Pilot Kerime Kumaş'ın taşıdığı 3 komutan aranıyor

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da Nakkaştepe'ye inen ve Pilot Kerime Kumaş'ın kullandığı askeri helikopterle kaçırdığı sivil kıyafetli kişilerin, darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle kaçmaya çalışan darbeci komutanlar olduğu tespit edildi

Darbe girişiminde İstanbul’da Vodafone Arane’ya TSK’ya ait helikopterle darbeci askerleri indiren savaş pilotu Kerime Kumaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kumaş’ın 15 Temmuz gecesi Nakkaştepe’ye de inerek 4 kişiyi aldığı belirlenmişti.

Habertürk'ün haberine göre, helikoptere binen sivil kıyafetli kişilerin, darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle kaçmaya çalışan darbeci komutanlar olduğu tespt edildi. Terör polisi, helikoptere binen 4 rütbeliden birini gözaltına aldı. Diğer askerlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Darbeci pilot, 15 Temmuz gecesi helikopterle sokak ortasından 4 sivili alıp kaçırmış