Darbeci pilot, 15 Temmuz gecesi helikopterle sokak ortasından 4 sivili alıp kaçırmış

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da yaşanan olaylarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere göre Nakkaştepe'ye inen askeri helikopter bazı sivil giyimli kişileri alıp hızla havalanıyor. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, kadın Helikopter Pilotu Üsteğmen Kerime Kumaş'ın darbe girişiminin yaşandığı gece helikopterle Nakkaştepe'de anayola indiği görülüyor. UH-1 Tipi helikopterle saat 04.30'da Nakkaştepe'ye inen Kumaş'ın 4 sivili aldıktan sonra hemen havalandığı görülüyor.

Darbe girişimi sırasında Yalova'dan havalanıp İstanbul'a 3 sorti yapan kadın Pilot Üsteğmen Kerime Kumaş, ifadesinde Vodafon Arena'ya asker indirdiğini, Boğaz Köprüsü'nde sıkışan askerleri kurtardığını ve helikopterinin isabet aldığını anlatmıştı. Tutuklanan Üsteğmen Kumaş, "Olayın darbe girişimi olduğunu sonradan öğrendim, yine de verilen emirleri uyguladım" demiş Nakkaştepe'ye ilişkin bilgi vermemişti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Sinan Bilgili'nin haberine göre, Helikopteri Kerime Kumaş'ın kullandığı düşünülürken sivil kişilerin kimliklerinin tespitine çalışılıyor.

Polis memuru böyle şehit edildi

Darbe girişimi sırasında baskın yapılan yerlerden biri de Borsa İstanbul’du. Görüntülerde darbeci askerler bir zırhlı aracın arkasında siper alarak TOMA’ya ateş açıyor. Açılan ateş sırasında polis memuru Mehmet Şevket Uzun şehit oldu.

Servis araçlarına ateş açtılar

Kadıköy Acıbadem’deki Türk Telekom Müdürlüğü’ne girmeye çalışan darbeci askerler yoldan geçen servis araçlarına ateş açıyor.

1’İ polis 2 vatandaş böyle şehit edildi

Darbe girişimi sırasında en çok şehit verilen yerlerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 1’i polis 2 kişinin şehit olması kameralara yansıdı. Görüntülerde çelik yelekli polislerin yanı sıra vatandaşlar, darbecilere direniyor. Bu sırada darbeci askerler kalabalığa ateş açıyor. Yaralanan 2 kişi yere düşüyor. Hastaneye kaldırılan 1 polis 1 vatandaş şehit oldu.

Plastik dubayı kalkan yaptılar

Darbe girişimi sırasında en çok şehit verilen yerlerden biri olan Boğaziçi Köprüsü’nde yaşananlar da MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan vatandaşlar, diğer vatandaşların yardımıyla uzaklaştırılıyor. Bu sırada bir vatandaş plastik trafik dubasını yaralı vatandaşlara kalkan yaparak korumaya çalışıyor.

Darbeciler helikopterle kaçırıldı

Darbe girişiminin başarısız olacağını anlayan bazı subayların kaçırılması için helikopter yola iniyor. Nakkaştepe’de Boğaziçi Köprüsü bağlantısına inen helikopter bir kaç kişiyi aldıktan sonra havalanıyor. Helikopteri kullanan kişinin Vodafone Arena’ya darbeci askerleri indiren kadın savaş pilotu Kerime Kumaş olduğu belirtildi. Kumaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Siviller aranıyor

Bu arada polis helikoptere binen 4 sivilin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Şüphelilerin, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan ve kaçmak isteyen üst rütbeli subaylar olduğu tahmin ediliyor.