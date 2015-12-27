Pilot denizi kirleten gemiyi havadan tespit edip kuleye bildirdi

Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan tarifeli uçağın pilotu, denize sintine atığını boşaltan bir gemiyi şikayet etti. Pilotun ihlali kuleye bildirmesinin ardından olayla iligli soruşturma başlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'ndan, sabah saatlerinde kalkan uçağın pilotu, kuzey Karadeniz sahilinin doğusunda bulunan bir geminin atığını boşaltarak denizi kirlettiğini tespit etti.



Pilotun olayı kontrol kulesine rapor etmesinin ardından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Geminin makine ve kazanlarının bulunduğu bölümünün zemininin altında yer alan,gemi içinden sızan sularla makine ile kazan dairelerinden akan yağ yakıtların toplandığı en alt kısımda biriken atıklara sintine atığı deniliyor.