Piknikte rakı içen öğretmenler için karar verildi

Antalya'da bir grup öğretmenin, piknikte öğrencilerle birlikte rakı içtikleri iddiasına ilişkin haberler üzerine, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetmenlerinin başlattıkları inceleme sonucu, öğretmenler hakkında soruşturma açılmasına gerek görülmediği açıkladı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yayınlanan 'Lisede ahlaksızlık' başlıklı haberde, Antalya Lisesi ile ilgili bir sosyal paylaşım sitesine konulan fotoğraflarda, öğretmenlerin öğrencilerle birlikte alkol aldıkları, fotoğraflara göre öğrencilerle birlikte pikniğe giden öğretmenlerin alem yaptıkları, öğretmenlerden T.Ç., Ö.U. ve S.E.'nin 3- 4 yaşındaki çocukların önünde alkol aldıkları yönünde iddiaların yer aldığını hatırlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, bu haberler üzerine konuyla ilgili inceleme yapmak üzere İl Eğitim Denetmenleri'nin görevlendirildiğini vurgulayarak şöyle denildi:

"Söz konusu haber ve iddialarla ilgili görevlendirilen İl Eğitim Denetmenleri tarafından yapılan incelemelerde, Antalya Lisesi'nde görev yapan bir grup öğretmenin 12 Haziran 2010 tarihinde dinlenmek ve eğlenmek amacıyla Büyükçaltıcak piknik alanına aileleri (eşleri, çocukları, anne ve babaları) ile birlikte gittikleri, bu pikniğe okul öğrencilerini kesinlikle götürmedikleri, olayın okul öğrencileri ile hiç bir ilgisinin olmadığı, öğretmenlerin hafta sonu kendi aralarında yaptıkları bir gezi olduğu anlaşılmış olup, yapılan bu araştırma ve inceleme sonucunda öğretmenler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmamıştır."

CHP'den soru önergeleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Antalya'da bazı öğretmenlerin piknikte rakı içtiklerine ilişkin gazete haberi üzerine, öğretmenler hakkında inceleme başlatılmasını TBMM'nin gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, şöyle dedi:

"Hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilen öğretmenlerin Eğitim-Sen üyesi olmalarının inceleme başlatılmasında herhangi bir etkisi olmuş mudur? Gazete haberi ihbar kabul edilerek bir soruşturma başlatılmış ise pikniğe giderek, piknikte alkollü içki içen öğretmenlerin yaptığın ahlaksızlık mıdır ve bu durum eğitim kurumuna atfedilecek bir durum mudur? Bakanlığınız süresince kaç öğretmen için özel hayatında içki içmesi ve benzeri gerekçelerle soruşturma başlatılmış ve bu soruşturmalar sonucunda kaç öğretmen hakkında disiplin işlemi gerçekleştirilmiştir?"

Gürkut Acar da sordu

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar da, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in yanıtlanması istemiyle verdiği önergede, Antalya'da eğitim- öğretim dönemi ve ortamı dışında, pikniğe katılan öğretmenler hakkında bir gazetede yer alan haber üzerine inceleme başlatıldığının Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince açıklandığına dikkati çekti. Bu işlemin, özel yaşama saldırı niteliğinde olduğunu ifade eden Acar, şunları söyledi:

"Antalya'da 3 yıl önce, eğitim-öğretim dönemi ve ortamı dışında yapılan pikniğin soruşturma konusu yapılmasının gerekçesi ve yasal dayanağı nedir? Eğitim- öğretim dönemi ve ortamı dışında yapılan etkinliklerin inceleme ya da soruşturma konusu yapılması özel hayata müdahale değil midir? Bu tür soruşturmalarla öğretmenler ve kamuoyu üzerinde baskı oluşturulması kabul edilebilir bir durum mudur?"

CHP'li Acar, yaptığı açıklamada Antalya'nın turizm kenti olduğunu, bu kentinin özel yaşama müdahale niteliğindeki adımlarla gündeme gelmesinin doğru olmadığını söyledi. Özel yaşama müdahale niteliğindeki uygulamaların giderek yaygınlaştığını savunan Acar, şöyle devam etti:

"Belli bir dünya görüşü, belli bir düşünce yapısı dışındaki her şey suçmuş gibi, bunu yapanlar suçluymuş gibi önce yandaş medya aracılığıyla gündeme getiriliyor. Sonra idari ve adli soruşturmalarla insanların özel yaşamına müdahale ediliyor. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. AKP kendi düşünce sistemini, kendi yaşam tarzını bu yolla tüm halka dayatmaya çalışıyor. Bir çok alanda bu adımlar atılıyor."