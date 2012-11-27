Piknikte rakı içen öğretmenlere soruşturma

Antalya 2.5 yıl önce piknikte mangal yakıp, rakı içen 11 öğretmen için inceleme başlatıldı. Piknikteki fotoğraflarının basına düşmesi üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, aileleri ve piknik yapan öğretmenlerin tek tek ifadesi alındı.

Süreçte rencide edildiklerini ileri süren öğretmenlerin, “Müfettişler, fotoğraflar üzerinden sanık, tanık ayrımı yaptıkları belirtildi.

Rakı içenler sanık, pikniğe gidenlerin ise tanık olarak dinlendi. Biz böyle bir şeyi hak etmedik yargıya başvuracağız” şeklinde konuştu. Antalya Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay ise, "Biz inceleme sonunda bir şey çıkacağına inanmıyoruz" dedi.

Salim Uzun'un hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Antalya Lisesi’nde görev yapan 11 öğretmenin 2,5 yıl önce aileleriyle çektirdikleri piknik fotoğrafları, sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan yayınlayan öğretmenler, 22 Kasım 2012 tarihinde bir gazetede “Lisede ahlaksızlık” başlığıyla haber oldu.

Haberi ihbar kabul eden Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ellerinde rakı bardakları ile poz veren öğretmenler hakkında inceleme başlattı.



'Okul yöneticileri de dahil edildi'



İncelemeyi yürüten iki müfettiş, öğretmenlerin görev yaptığı okula gelerek piknikteki öğretmenlerin tek tek ifadesini aldı. Öğretmenlere pikniğin ne zaman yapıldığı, alkol alırken yanlarında öğrenci olup olmadığı, pikniğin okul yönetimi tarafından düzenlenip düzenlenmediği soruldu.

Müfettişler, incelemeye okul yöneticilerini katarak okul müdür ve yardımcılarına çeşitli sorular yöneltti.



'Hak etmedik yargıya başvuracağız'



Yapılan incelemede ifade veren öğretmenler, “Hafta sonu ailelerimizle birlikte gittiğimiz piknikte çekilen fotoğraflar sanki öğrencilerimizle alem yapıyormuş gibi gösterildi. Bu yetmezmiş gibi bu iftirayı dikkate alan yöneticiler bizi tek tek sorguladı, ifadelerimizi aldı. Birde fotoğraflar üzerinden sanık, tanık ayrımı yaptılar.

Rakı içenler sanık, pikniğe gidenler tanık olarak dinlendi. Biz böyle bir şeyi hak etmedik yargıya başvuracağız” diye konuştu.



'Rakı içtik diye ahlaksız mı olduk?'

Pikniğe katılan fakat isminin açıklanmasını istemeyen başka bir öğretmen, “Müfettişlerin elindeki evraklarda rakı kadehlerini tokuşturarak alem yaptığımız yazıyordu.

Ben müfettişe can güvenliğimiz tehdit ediliyor, hedef gösteriliyoruz deyince kendisi bana, ‘Yaşam biçiminizden dolayı mı saldırı ihtimali var?’ sorusunu yöneltti. Bu nasıl bir anlayış? Biz rakı içtik diye ahlaksız mı olduk? Devlet bize bunu yaparsa sokaktaki insan ne yapar?” dedi.



'Mesleğimizin ilkelerine aykırı bir şey yapmadık'



İfadesi alınan bir başka öğretmen ise şunları söyledi: “Hakkımızda yayınlanan haberi noter yoluyla tekzip ettik. Ayrıca dava için avukatlarımızla konuştuk. Bu süreçte bizi ayakta tutan tek şey öğrenci ve velilerimizin desteği.

Biz mesleğimizin ilkelerine aykırı hiçbir şey yapmadık. Buna rağmen müfettiş karşısına çıkıp onur kırıcı sorulara maruz kalmak bizi yerle bir etti. Keşke bunlar yaşanmasaydı.”



'Okulumuz yıpratılmaya çalışılıyor'



Öğretmenlerin piknikte rakı içmesiyle ilgili yürütülen incelemeyi doğrulayan Antalya Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Fatih Demirci, soruşturmaya okul yöneticilerinin de ifadesinin alındığını söyledi. “Okulumuz yıpratılmaya çalışılıyor” diyen Demirci, “2,5 yıl önce gerçekleştirilen bir pikniğin ahlaksızlık gibi gösterilmeye çalışılması gerçekten üzüntü verici. Süreç sonunda gerçeğin ortaya çıkacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.



'Sürecin peşini bırakmayacağız'



Yaşanan süreci Hürriyet muhabirine değerlendiren Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, Antalya Lisesi öğretmenlerinin hedef haline getirildiğini ve öğretmenlere iftira atıldığını kaydeden Sönmez, “Birileri çamur atıyor devletin kurumu da buna çanak tutuyor.

Her iftira karşısında öğretmeni sorguya çeken, rencide eden bir sistem olmaz. Öğretmenlerimiz müfettiş karşısında aileleri ile yaptıkları pikniğin hesabını verdi. Biz bu sürecin peşini bırakmayacağız” dedi.



'Piknik fotoları eski'



Antalya Lisesi’nde yürütülen incelemeyi doğrulayan Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, müfettişler tarafından yürütülen çalışmanın sürdüğünü belirterek, “Konuyla ilgili inceleme yapılıyor. Zaten piknik fotoları eski. Biz inceleme sonucundan bir şey çıkacağına inanmıyoruz. Fakat araştırma yapmak durumdayız” dedi.



'Sonuç hemen çıkmaz'



Antalya Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya da, “Konuya ilişkin incelemeyi İl Müdürlüğümüz yapıyor. Bu incelemenin sonucu hemen çıkmaz. O yüzden beklemek lazım. Biz de süreci takip ediyoruz" dedi.