Pıhtılaşma, sigara, yaş, stres hamilikte düşük nedeni

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)-KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, alkol, sigara kullanımı, kan pıhtılaşma sorunu ile stresin düşüğü tetikleyen faktörlerden olduğunu söyledi.

Gebeliklerin yüzde 25’nin düşükle sonuçlandığını dile getiren Öner, \"Hamilelik sürecinde iki ve daha fazla düşük gerçekleşme durumu, tekrarlayan düşükler olarak tanımlanıyor. Tüm gebeliklerin yüzde 3-5’inde bu durum görülmektedir. Sıklıkla nedeni tam ortaya konulmamasına karşın en sık nedenler arasında kan pıhtılaşma bozuklukları, bağışıklık sistemi bozuklukları ve rahimdeki yapısal bozukluklar yer alır. Ayrıca endokrin nedenlerden guatr ve prolaktin yüksekliği de düşüklere neden olabiliyor\" diye konuştu.

Düşük konusunda bazı hastalar üzerinde araştırma yapıldığını ifade eden Öner, tekrarlayan düşüklere yönelik tedavi konusunda da bilgi verdi ve şunları söyledi:

\"Düşüğün çevresel faktörleri arasında alkol, sigara, kadının anne olma yaşının 35, erkeğin ise 50 yaşından ileri olması ve stres yer alıyor. Bunun yanında tedavi sürecinde birçok ilaç kullanılmasına karşın 10 çalışmayı derleyen ve bin 586 hastanın dahil edildiği bir çalışmada tüm ilaçlar karşılaştırıldığında düşükleri önlemede etkin tedavinin ‘progesteron’ olduğu gösteriliyor. Bu çalışmada ileri yaşa bağlı tekrarlayan düşüklerde ise tüp bebek ve embriyolara genetik tanı yapılmasının faydalı olabileceği de aktarıyor. Tabii ki düşük nedenlerinin ortaya konulması ve nedene yönelik tedavinin planlanması da önemli. Özellikle pıhtılaşma bozukluklarında veya bağışıklık sistemi bozukluklarında aspirin ve kan sulandırıcı kombinasyonu da tedavide önemli yer tutar.\"



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