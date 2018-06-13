Piera Aiello: İtalya'nın ‘yüzsüz' umudu

Çeviri: Derin Koçer*

Piera Aiello, 1991’de kocasının iki mafya tetikçisi tarafından öldürülmesine tanık olduğunda, hayatı değişti. Mafyanın karşısına tanık olarak çıktı ve iki yıl sonra, 1993’te tanık koruma programına girmek zorunda kaldı. Birkaç gangsterin tutuklanmasına vesile olmuştu ama kendisini de mafya gruplarının hedefi haline getirmişti.

‘’İki adam içeri girdi, kocama baktılar ve ateş ettiler.’’

Aiello, Sicilya’nın batısındaki Partanna’da doğdu, 14 yaşında Sicilyalı mafya babası Vito Atria ile zorla evlendirildi.

Başka bir mafya grubu, 1991’de kocasını gözlerinin önünde öldürdü. O günü şöyle anlatıyor Aiello: ‘’Bir pizzacımız vardı. O akşam, iki adam içeri girdi, kocama baktılar ve ateş ettiler. Önüme düştü. Vücudu kanla kaplanmıştı.’’

Sonra, bir mafya muhbirine dönüştü ve tanık koruması altında, kendi tanımlamasıyla, bir ‘mahkum’ gibi yaşamaya başladı. İsmini değiştirdi, Sicilya’yı terk etti. Kayıplara karıştı; yıllar boyunca da yaşadığı gölgeden dışarı çıkmadı. Mafyaya dair kitaplar yazdı; ama kimseye yüzünü göstermedi, ismini açık etmedi.

İtalya’nın ‘’yüzsüz aday’’ı

Geçtiğimiz Mart ayında hayatının zincirlerini eline almaya karar verdi ve popülist, müesses nizam karşıtı 5 Yıldız Hareketi’ne katıldı, Parlemento seçimlerine girdi.

Kampanyasını anonim olarak, polis koruması altında yürütmesi gerekiyordu. Kimseye yüzünü göstermeden, saklanarak mücadele etti. İtalya’nın ‘’yüzsüz aday’’ı olarak anılmaya başladı, bir fenomen haline geldi ve Meclis’e girdi.

Bir Parlemento üyesi olarak Roma’da görüntülenmeden yaşamasının çok zor olduğunu fark edince dünyaya yüzünü göstermeye karar verdi.

‘’Şu anda kendimi tamamen özgür hissediyorum.’’

İngiliz Guardian gazetesine, ‘’Sahne arkasında geçirdiğim bunca yıldan sonra dünyanın yüzüne, kendi yüzümü göstermekten korkmadan bakabiliyorum,’’ dedi. Yıllar sonra ilk defa fotoğrafı çekiliyordu. Kameraya gülümserken ekledi: ’’Hayata geri dönmek gibi; şu anda, kendimi tamamen özgür hissediyorum.’’

Amacını, ‘insanlara mafyanın karşısına dikilenlerin nasıl hayatlar yaşadıklarını göstermek’ olarak özetliyor. Meclis’ten de insanlara mafyaya karşı çıkmaları için çağrıda bulunuyor, yürüttüğü mafya-karşıtı kampanya sebebiyle mafyanın hedefi olmaya ve polis eskortuyla yaşamaya devam ediyor.

Geçen hafta Sicilya’ya geri döndü ve mafyaya karşı çıkan ve -kendisi gibi- korku altında yaşayan insanlarla buluştu.

"Bir akşam, Tottenham’da, sokak ortasında dövdüler"

İçlerinden biri, Alessandro Marsicano, mahkemede mafyanın aleyhine tanık olduktan sonra Londra’ya taşındığını, Soho yakınında bir pastane açtığını anlattı. ‘’Fakat beni orada da buldular,’’ dedi ‘’Bir akşam, Tottenham’da, sokak ortasında dövdüler.’’

Ancak Aiello, Marsicano’ya da umut vermiş. Marsicano, şimdi ailesi için daha aydınlık bir gelecek olabileceğini düşünüyor.

*Guardian’da yayınlanan İngilizce portrenin tam metnini şuradan okuyabilirsiniz.