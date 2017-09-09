Picasso’yu Antonio Banderas canlandıracak

Ünlü oyuncu Antonio Banderas, National Geographic kanalında yayınlanan Genius adlı yapımda İspanyol ressam, heykeltraş ve yazar Pablo Picasso’yu canlandıracak.

National Geographic’in ilk senaryolu yapımı Genius’un yeni sezonunda İspanyol ressam, heykeltraş ve yazar Pablo Picasso’nun hayatı konu edilecek. Önümüzdeki sene yayınlanması planlanan Genius’ta Picasso’ya ünlü oyuncu Antonio Banderas hayat verecek.

BantMag’de yer alan habere göre ilk sezonunda Albert Einstein’ın hayatını konu eden Genius’un yapımcılığını Ron Howard üstleniyor. Einstein’ın yaşlılık yıllarını Geoffrey Rush’ın, gençlik yıllarını da Johnny Flynn’in canlandırdığı serinin ikinci sezonunda da Picasso’nun farklı yaşlarını iki farklı oyuncu canlandıracak.

"Tarihin çığır açan figürlerinden biri"

Picasso’nun yaşlılık yıllarını Banderas canladıracak, gençlik yılları için hangi oyuncunun rol alacağı ise henüz bilinmiyor. Bu rolü oynayacağı için heyecan duyduğunu söyleyen Antonio Banderas, Picasso gibi kendisinin de Malaga’da doğduğunu anımsattı. Banderas, tarihin çığır açan figürlerinden birinin hayatını National Geographic ile birlikte anlatmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Bugüne kadar Pancho Villa’dan Ernesto “Che” Guevara’ya kadar pek çok ikonik figürü başarıyla beyaz perdeye yansıtan Antonio Banderas, ileriki dönemlerde Michael Redford’un çekeceği Lamborghini filminde Ferruccio Lamborghini’yi canlandıracak.